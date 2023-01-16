В Кирове закончился первый этап внедрения интеллектуальной транспортной системы

В 2022 году в Кирове модернизировали 98 светофорных объектов. Фото: kirovreg.ru

В Кирове завершили первый этап внедрения интеллектуальной транспортной системы. Подробности сообщили в правительстве региона.

В рамках первого этапа в областном центре провели модернизацию 98 светофорных объектов. Так, в минувшем году заменили 393 регулировщика, установили 83 дорожных контроллера, 161 детектор транспорта и 41 обзорную камеру. На эти цели из бюджета выделили 122 миллиона рублей.

Всего за два года полностью модернизируют 164 перекрестка, именно в 2023 году - 66. В текущем году также планируется дооснастить подсистему мониторинга транспортного потока и метеомониторинга.

- Интеллектуальная транспортная система позволит улучшить пропускную способность на дорогах города и эффективно использовать улично-дорожную сеть для всех видов транспорта, - добавили в пресс-службе правительства.