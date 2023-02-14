В Кировской области отремонтируют 13 мостов

В нашем регионе работы пройдут на 9 региональных и 4 муниципальных переправах.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В правительстве Кировской области сообщили, что к концу 2023 года в регионе отремонтируют 13 мостов, 9 из которых региональные и 4 муниципальные.
Работы проведут на следующих участках:
- через реку Лумпун в Унинском муниципальном округе;
- через реку Пушкец в Унинском муниципальном округе;
- через реку Шуда в Пижанском муниципальном округе;
- через реку Вобловица в Нагорском районе;
- через реку Ворсик (капитальный ремонт) в Богородском районе;
- через реку Уста (капитальный ремонт) в Кикнурском муниципальном округе;
- через реку Большая Кокшага в Кикнурском муниципальном округе;
- через реку Быстрица в Куменском районе;
- через реку Кырмыжка в Куменском районе;
- через реку Плоская по улице Павла Корчагина в районе дома №205 в Кирове;
- через реку Якимица в Орловском районе;
- через реку Пушма в Подосиновском районе;
- через реку Мокша (капитальный ремонт) в Малмыже.
Ремонт пройдет в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».