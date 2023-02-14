В Кировской области отремонтируют 13 мостов

В нашем регионе работы пройдут на 9 региональных и 4 муниципальных переправах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В правительстве Кировской области сообщили, что к концу 2023 года в регионе отремонтируют 13 мостов, 9 из которых региональные и 4 муниципальные.

Работы проведут на следующих участках:

- через реку Лумпун в Унинском муниципальном округе;

- через реку Пушкец в Унинском муниципальном округе;

- через реку Шуда в Пижанском муниципальном округе;

- через реку Вобловица в Нагорском районе;

- через реку Ворсик (капитальный ремонт) в Богородском районе;

- через реку Уста (капитальный ремонт) в Кикнурском муниципальном округе;

- через реку Большая Кокшага в Кикнурском муниципальном округе;

- через реку Быстрица в Куменском районе;

- через реку Кырмыжка в Куменском районе;

- через реку Плоская по улице Павла Корчагина в районе дома №205 в Кирове;

- через реку Якимица в Орловском районе;

- через реку Пушма в Подосиновском районе;

- через реку Мокша (капитальный ремонт) в Малмыже.

Ремонт пройдет в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».