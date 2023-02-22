Новые места отдыха водителей и заправки появятся на дорогах Кировской области

Это - часть плана по развитию регионального транспорта до 2027 года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кировской области планируют развивать придорожный сервис. Это один из ключевых пунктов пятилетнего плана развития дорожной отрасли (до 2027).

В частности, чиновники заявляют о намерениях открывать новые автозаправки (включая газовые и электрические) и оборудовать места отдыха водителей.

Инициативу обсуждали вчера, 21 февраля, на заседании профильной («дорожной») региональной группы Общественной палаты. Руководитель группы Константин Ситчихин планы раскритиковал: придорожный сервис нужно развивать на федеральных автодорогах, а не на муниципальных и местечковых. Там он гораздо востребованнее.

- Открытие любой заправки - это бизнес, - отметил общественник. - А бизнесу нужны условия, в чистое поле он не пойдет. Нужна качественная программа, учитывающая продолжающуюся газификацию региона и подведение электросетей к новым площадкам.

Однако свободного места по обочинам трасс не так много. Замминистра транспорта Кировской области Юрий Шевелев ответил, что ведомство вместе с властями районов и округов будет готовить программу по выделению и подготовке участков вдоль дорог.