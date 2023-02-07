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НовостиОбщество7 февраля 2023 11:41

В Кирове на 11 перекрестках установили камеры, фиксирующие непристегнутые ремни безопасности

Комплексы также установлены на 9 км дороги «Киров-Стрижи-Оричи»
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Камеры фиксируют непристегнутые ремни и у водителя, и у пассажиров.

Камеры фиксируют непристегнутые ремни и у водителя, и у пассажиров.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как сообщает ГИБДД по городу Кирову, комплексы фото- и видеофиксации расположились на пересечениях следующих улиц:

- Воровского и Карла Маркса;

- Лепсе и Октябрьского проспекта;

- Московской и Октябрьского проспекта;

- Воровского и Производственной;

- Московской и Производственной;

- Воровского и Ивана Попова;

- Воровского и Октябрьского проспекта;

- Преображенской и Октябрьского проспекта;

- Воровского и Ленина;

- Луганской и Дзержинского;

- Воровского и проспекта Строителей.

Кроме того, камеры установлены на 9 км дороги «Киров-Стрижи-Оричи».

Кировская ГИБДД напоминает, что комплексы фиксируют непристегнутые ремни как у водителя, так и у пассажиров. С начала года за подобное нарушение уже вынесли 128 постановлений. Отметим, что наказание за него - штраф в размере 1000 рублей.