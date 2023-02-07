В Кирове на 11 перекрестках установили камеры, фиксирующие непристегнутые ремни безопасности

Камеры фиксируют непристегнутые ремни и у водителя, и у пассажиров.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Как сообщает ГИБДД по городу Кирову, комплексы фото- и видеофиксации расположились на пересечениях следующих улиц:
- Воровского и Карла Маркса;
- Лепсе и Октябрьского проспекта;
- Московской и Октябрьского проспекта;
- Воровского и Производственной;
- Московской и Производственной;
- Воровского и Ивана Попова;
- Воровского и Октябрьского проспекта;
- Преображенской и Октябрьского проспекта;
- Воровского и Ленина;
- Луганской и Дзержинского;
- Воровского и проспекта Строителей.
Кроме того, камеры установлены на 9 км дороги «Киров-Стрижи-Оричи».
Кировская ГИБДД напоминает, что комплексы фиксируют непристегнутые ремни как у водителя, так и у пассажиров. С начала года за подобное нарушение уже вынесли 128 постановлений. Отметим, что наказание за него - штраф в размере 1000 рублей.