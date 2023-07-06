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НовостиОбщество6 июля 2023 11:39

Пешеходов не пустят на мост по Павла Корчагина в Кирове

Работы должны завершить к 11 июля
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Проход временно перенесут в зону справа от моста (с выходом к реке). Фото: киров.рф

Проход временно перенесут в зону справа от моста (с выходом к реке). Фото: киров.рф

В Кирове продолжается ремонт объектов по нацпроекту БКД. Один из них - изношенный мост в Коминтерне.

Конструкцию по ул. Павла Корчагина, 205 ремонтируют уже несколько недель. Сети связи должны перенести: кабели временно вынесут на деревянные опоры. Плюсом появятся новые колодцы для коммуникаций. Нужно будет разрыть обочину и тротуар, поэтому на время работ перекроют пешеходную часть моста.

Как сообщили в администрации Кирова, пешеходов временно направят справа от моста (по четной стороне) со спуском к реке. Здесь сделают временное деревянное покрытие с железобетонными плитами.

К 11 июля основной тротуар должны восстановить, правда, в щебеночном «исполнении».