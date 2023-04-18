Ремонт дорог по нацпроекту БКД начали в Кирове

Бригады работают на улицах Юбилейной и Парковой. Фото: киров.рф

45 участков дорог общей протяженностью в 30 километров отремонтируют в Кирове в 2023 году. Работы проведут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» (БКД). Участки выбрали по итогам голосования жителей.

Контракты заключили достаточно рано, поэтому уже в апреле подрядчики начали ремонт. Об этом рассказал замглавы администрации Кирова Дмитрий Печенкин.

«Гордормостстрой» сейчас укладывает асфальт на улице Юбилейной в Костине. Здесь были большие ямы, поэтому перед асфальтированием пришлось делать слой щебня. Протяженность отремонтированного участка составит 650 метров. Тротуары также приведут в порядок. Рядом ремонтируют улицу Парковую.

- Со стороны администрации, УДПИ, дорожного комитета, депутатов городской Думы и общественников будет вестись всесторонний контроль за ходом и приемкой работ, - отмечает Печенкин. - Качество материалов также проверяется на всех стадиях.

В ближайшие дни по нацпроекту БКД начнут ремонтировать улиц Колхозной, Зои Космодемьянской и Павла Корчагина в заречной части города.