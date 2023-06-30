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НовостиОбщество30 июня 2023 6:17

Мост по Павла Корчагина в Кирове капитально отремонтируют до 1 октября

С одной стороны уже соорудили береговые опоры
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
На участке ввели реверсивное движение. Фото: киров.рф

На участке ввели реверсивное движение. Фото: киров.рф

Очередной объект, обновляющийся по нацпроекту БКД - мост в Коминтерне. В минувшем году его признали аварийным.

Конструкцию по улице Павла Корчагина, 205 начали капитально ремонтировать в мае. Сейчас на этом участке ввели реверсивное движение.

С одной стороны моста уже соорудили береговые опоры, шкафная стенка залита бетоном, - сообщают в администрации Кирова со ссылкой на УДПИ. В ближайшие недели бетон наберет прочность, активную фазу капремонта продолжат. Рабочие будут укладывать балки пролета, на которые после уложат выравнивающий слой бетона и покрытие.

Проектом также предусмотрены пешеходные подходы, новые отбойники и ограждения. Срок исполнения - 1 октября 2023.