В Кирове в 2023 году отремонтируют мост через реку Плоскую за 37 миллионов рублей

Работы должны пройти в текущем году. Фото: киров.рф

В Кирове в текущем году планируют отремонтировать мост через реку Плоскую. Об этом сообщает горадминистрация.

Речь идет о протоке у дома №205 по улице Павла Корчагина. Сейчас власти определяют подрядчика, заключается контракт. Его стоимость - более 37,2 миллиона рублей.

Как уточнили в департаменте хозяйства, мост осмотрели в 2022 году и признали аварийным. ООО «Институт Дорпроект» разработало проектно-сметную документацию по его ремонту. До тех пор, пока не пройдут работы, на мосту ввели ограничение по массе транспортных средств.

Кроме того, стоит отметить, что сейчас идет работа над проектами восстановления мостов через Сандаловку в Макарье и Талице и Чумовицу в Нововятском районе, а также капремонта путепровода на Луганской.

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