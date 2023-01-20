В Кировской области создали Агентство инвестиционного развития

Агентство призвано привлекать частные инвестиции в экономику региона. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кировской области появилось Агентство инвестиционного развития. Подробности рассказали в пресс-службе правительства региона.

Организацию создали на базе КОГКУ «Агентство по развитию моногородов Кировской области» в рамках реализации регионального Инвестиционного стандарта. Она будет оказывать услуги по сопровождению проектов по принципу «одного окна» и предоставлять информационно-консультационную помощь.

- Агентство инвестиционного развития станет связующим звеном между органами государственной власти, институтами развития и иными организациями и объединениями по вопросам реализации инвестпроектов, - сообщили в областном Минпроме.

Инвесторы могут обратиться по всем вопросам следующим образом:

- лично в агентство по адресу: Киров, ул. Комсомольская, 10;

- по телефону: 8 (8332) 22-10-77;

- по электронной почте: airko43@mail.ru.