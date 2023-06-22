Проверки лагерей, «заброшек» и пляжей: будет ли отдых кировских детей безопасным?

К лагерям есть вопросы у прокуратуры: как кормят детей и моют помещения? Фото: Алексей БУЛАТОВ

Наступило лето - время долгожданных каникул!

Летний отдых не только должен запомниться детям надолго - он еще и должен быть безопасным. Но так ли это в действительности?

ЕДЕМ В ЛАГЕРЬ

Летняя кампания началась 1 июня. Всего за сезон откроются 468 организаций отдыха и оздоровления детей, - рассказала зампред правительства Кировской области Светлана Шумайлова на встрече с экспертами Общественной палаты региона (ОПКО).

15 загородных оздоровительных лагерей уже работают, в них отдыхает более 3 тысяч несовершеннолетних. В 408 дневных лагерей попали 27 тысяч ребят.

Всего за лето отдохнут и оздоровятся 66 тысяч детей. В их числе группа из Веселовского округа Запорожской области - подшефной нашему региону территории - и 18 ребят с Белгородчины. Ранее под Кировом отдохнули 14 подростков из Луганской Народной Республики.

Отдельное внимание обещают уделить детям, попавшим в трудные жизненные ситуации и ребятам с ограниченными возможностями здоровья. Еще 1 200 отдыхающих - дети участников спецоперации.

К слову, прокуратура Кировской области уже начала проверять летние загородные лагеря - заехала в «Гагарин», «Родину» и лагерь при санатории «Митино». Нашли несколько нарушений - теперь их будут устранять. Есть вопросы к питанию, уборке, состоянию пищеблоков и медицинских постов. Проверки продолжатся.

А ОСТАЛЬНЫМ КУДА?

В районах Кировской области не так много «мест притяжения» для детей и подростков. Точек, где они могут собираться, развлекаться, общаться друг с другом. И это неприятная тенденция.

- Таких пространств не хватает, - рассказал уполномоченный по правам ребенка в регионе Владимир Шабардин. - А если дети не заняты, они несут опасность и себе, и другим. Мы спрашивали: «что вам необходимо для досуга и отдыха в поселении?». 90% подростков ответили, что просто необходимо пространство для общения и чай с сушками.

Вопрос особенно непростой в свете горячей линии, проведенной ОПКО. Две недели общественники собирали сообщения об опасных заброшенных объектах - местах, откровенно опасных для детских прогулок и игр. По словам председателя ОПКО Сергея Улитина, от жителей региона поступило более 50 обращений.

- Вся информация передана в муниципалитеты, - заверил Сергей Николаевич. - Мы очень ждем ответную реакцию о принятых мерах. Все поступившие обращения мы продолжим держать на контроле, через месяц проведем мониторинг.

КРУГОМ ВОДА

Отдельная тема - безопасность на воде. Губернатор Соколов пристально следит за этим вопросом. В регионе даже открыта программа по обучению школьников плаванию.

Во всех муниципалитетах оборудуют хотя бы по одному официальному - безопасному! - месту отдыха у воды. Планируют подключать не только полицию и спасателей, но и родительские патрули.

Главный пляж Кирова - у старого моста - уже проверили санитарные эксперты. Сказали, что и вода, и песок безопасны: можно купаться и загорать без последствий для здоровья.