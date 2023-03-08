Детские лагеря в Кировской области-2023: какие документы нужны для получения субсидии на путевку

В оздоровительных учреждениях ждут 58 тысяч ребят Фото: Артем КИЛЬКИН

Летом-2023 в Кирове и районах будет открыто более двух десятков загородных оздоровительных учреждений. Подробный список с ценами и датами начала кампании мы опубликовали здесь.

«КП» - Киров» рассказывает, какие нужны документы для субсидии.

С ЧЕГО НАЧАТЬ

В летней кампании 2023 года участвуют 23 оздоровительных лагеря. Пройдут спортивные, художественные, патриотические и другие тематические смены.

Что сделать родителю (законному представителю), чтобы приобрести путевку?

- выбрать организацию, в которую отправится ребенок;

- обратиться в этот лагерь по телефону либо лично.

Важно! Если хотите получить субсидию (покрыть часть стоимости путевки) из областного бюджета, тогда нужно подать соответствующие бумаги.

После подачи документов с вами должны связаться представители лагеря: впереди останутся заключение договора и оплата путевки.

Обратите внимание: субсидию могут получить только родители (законные представители), работающие и проживающие на территории Кировской области. И да, оставшуюся «поверх» субсидии сумму в любом случае оплачивает семья.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ НА СУБСИДИЮ

- заявление;

- копии свидетельства о рождении (с 14 лет - еще и паспорта) ребенка, а также документа о его проживании в нашем регионе;

- копии документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя);

- если у родителя и ребенка разные фамилии, нужны еще и копии подтверждения родственных связей (например, свидетельство об установлении отцовства);

- для приемных родителей - еще и копия договора о приемной семье;

- для опекунов - копия соответствующего акта (постановления, распоряжения и пр.).

Подтвердить проживание на территории Кировской области можно одним или нескольким из нижеприведенных документов:

- копия страницы паспорта с отметкой УФМС о месте регистрации;

- справка о регистрации по месту жительства либо временного пребывания;

- справка ТСЖ или расчетно-информационного центра;

- договор найма жилого помещения;

- справка из школы/садика;

- решение суда об определении места жительства ребенка и пр.

КСТАТИ

1 200 ребят получат бесплатные путевки в местные оздоровительные лагеря. Это дети в возрасте 6,5-17 лет, чьи родители участвуют в спецоперации (проходят службу в зоне СВО).