Детские лагеря в Кировской области-2023: какие документы нужны для получения субсидии на путевку

В оздоровительных учреждениях ждут 58 тысяч ребят
Фото: Артем КИЛЬКИН
Летом-2023 в Кирове и районах будет открыто более двух десятков загородных оздоровительных учреждений. Подробный список с ценами и датами начала кампании мы опубликовали здесь.
«КП» - Киров» рассказывает, какие нужны документы для субсидии.
С ЧЕГО НАЧАТЬ
В летней кампании 2023 года участвуют 23 оздоровительных лагеря. Пройдут спортивные, художественные, патриотические и другие тематические смены.
Что сделать родителю (законному представителю), чтобы приобрести путевку?
- выбрать организацию, в которую отправится ребенок;
- обратиться в этот лагерь по телефону либо лично.
Важно! Если хотите получить субсидию (покрыть часть стоимости путевки) из областного бюджета, тогда нужно подать соответствующие бумаги.
После подачи документов с вами должны связаться представители лагеря: впереди останутся заключение договора и оплата путевки.
Обратите внимание: субсидию могут получить только родители (законные представители), работающие и проживающие на территории Кировской области. И да, оставшуюся «поверх» субсидии сумму в любом случае оплачивает семья.
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ НА СУБСИДИЮ
- заявление;
- копии свидетельства о рождении (с 14 лет - еще и паспорта) ребенка, а также документа о его проживании в нашем регионе;
- копии документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя);
- если у родителя и ребенка разные фамилии, нужны еще и копии подтверждения родственных связей (например, свидетельство об установлении отцовства);
- для приемных родителей - еще и копия договора о приемной семье;
- для опекунов - копия соответствующего акта (постановления, распоряжения и пр.).
Подтвердить проживание на территории Кировской области можно одним или нескольким из нижеприведенных документов:
- копия страницы паспорта с отметкой УФМС о месте регистрации;
- справка о регистрации по месту жительства либо временного пребывания;
- справка ТСЖ или расчетно-информационного центра;
- договор найма жилого помещения;
- справка из школы/садика;
- решение суда об определении места жительства ребенка и пр.
КСТАТИ
1 200 ребят получат бесплатные путевки в местные оздоровительные лагеря. Это дети в возрасте 6,5-17 лет, чьи родители участвуют в спецоперации (проходят службу в зоне СВО).