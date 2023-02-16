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НовостиОбщество16 февраля 2023 15:03

Дети кировчан, участвующих в СВО, бесплатно поедут в оздоровительные лагеря летом-2023

Путевки получат 1,2 тысячи ребят
Анастасия Николаенко
На летний отдых детей военнослужащих потратят 26 млн рублей. ФОТО: правительство Кировской области

На летний отдых детей военнослужащих потратят 26 млн рублей. ФОТО: правительство Кировской области

Дети из семей кировских военнослужащих, который проходят службу в зоне СВО, смогут летом бесплатно поехать в оздоровительные лагеря. Об этом сообщили в региональном правительстве.

На организацию летнего отдыха из областной казны выделят 26 миллионов рублей. Соответствующие поправки уже приняли депутаты ОЗС. Бесплатные путевки получат около 1200 детей от 6,5 до 17 лет.

Порядок предоставления направлений в лагеря региональные власти утвердят и огласят в ближайшее время.