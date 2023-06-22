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НовостиОбщество22 июня 2023 7:49

На городском пляже в Кирове проверили качество воды и песка

Пробы взяли сотрудники Роспотребнадзора
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
В Кирове сейчас готовятся еще четыре места отдыха. Фото: киров.рф

В Кирове сейчас готовятся еще четыре места отдыха. Фото: киров.рф

Кировский Роспотребнадзор завершил проверку песка и воды на городском пляже у старого моста. Согласно заключению ведомства, все показатели соответствуют эпидемиологическим правилам и нормативам. Как сообщает горадминистрация, отдыхающие могут купаться и проводить время на пляже без риска для здоровья.

Напомним, городской пляж официально открыли 19 июня. На нем дежурят спасатели и медик, установлены кабинки для переодевания и душевые, вышка для спасателей, скамейки и урны. Территория обработана от клещей, трава скошена, дно очищено.

В мэрии добавили, что сейчас продолжается благоустройство еще четырех мест купания в Кирове - в Нововятском, Октябрьском (Филейский затон) и Ленинском (Дороничи) районах.