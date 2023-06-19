В Кирове официально открыли городской пляж

На пляже есть все необходимое для отдыха кировчан. Фото: киров.рф

Как сообщили в горадминистрации, на пляже у старого моста завершены все работы по благоустройству. Имеются душевые и кабинки для переодевания, вышка для спасателей, скамейки и урны, защищающие от солнца конструкции. На территории проведена обработка от клещей и скошена трава, дно очищено.

Кроме того, в текущем году используются новые, более заметные, буйки. Максимальная глубина для юных кировчан - около метра, для взрослых - около двух.

Сейчас также продолжается обустройство еще четырех городских пляжей - в Нововятском, Октябрьском и Ленинском районах. Там уже установили кабинки, в ближайшее время появятся скамейки, урны и вышки для спасателей.

В мэрии также добавили, что качество воды соответствует необходимым требованиям. Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы перед открытием. Мониторинг продолжат вести на постоянной основе.