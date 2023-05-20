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НовостиОбщество20 мая 2023 14:05

В Кировской области утвердили программу по плаванию для учащихся школ

Обучение уже организовано на базе образовательных учреждений
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
За время пребывания в пришкольных лагерях планируется научить плавать более 4500 детей.

За время пребывания в пришкольных лагерях планируется научить плавать более 4500 детей.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кировской области утвердили программу по плаванию для школьников, в том числе с особенностями здоровья, на 2023-2024 годы. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Программа включает в себя занятия плаванием в общеобразовательных учреждениях, имеющих бассейны, и физкультурно-спортивных организациях. На данный момент обучение уже организовано в спортшколах «Вересники» и «Быстрица», водно-спортивном центре «Акватория» Верхнекамского муниципального округа, на базе бассейна в вятскополянском санатории «Вятская здравница». Не обошли стороной и учебные заведения Кирова.

Как добавили в областном правительстве, за время оздоровительной летней кампании в пришкольных лагерях планируется научить плавать более 4500 учащихся в 62 образовательных организациях.