В Кировской области утвердили программу по плаванию для учащихся школ

За время пребывания в пришкольных лагерях планируется научить плавать более 4500 детей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кировской области утвердили программу по плаванию для школьников, в том числе с особенностями здоровья, на 2023-2024 годы. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Программа включает в себя занятия плаванием в общеобразовательных учреждениях, имеющих бассейны, и физкультурно-спортивных организациях. На данный момент обучение уже организовано в спортшколах «Вересники» и «Быстрица», водно-спортивном центре «Акватория» Верхнекамского муниципального округа, на базе бассейна в вятскополянском санатории «Вятская здравница». Не обошли стороной и учебные заведения Кирова.

Как добавили в областном правительстве, за время оздоровительной летней кампании в пришкольных лагерях планируется научить плавать более 4500 учащихся в 62 образовательных организациях.