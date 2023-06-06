В Кирове завершилось обследование мест, которые могут использоваться для отдыха горожан у воды. Участки тщательно изучили водолазы, плюсом работали специалисты УДПИ и МЧС. В итоге в предварительный перечень попали: - берег Вятки у Филейского затона; - берег Вятки в районе дома на ул. Свердлова, 2а (Нововятск, 150 метров с заездом через ул. Заводскую); - участок Вятки в районе дома на ул. Коммуны, 1 (Нововятск); - территория в границах ул. Мира и Чукавинской (Дороничи). Все 4 указанных участка могут стать лишь местами отдыха: здесь можно будет загорать, заниматься спортом и пр. Купание будет запрещено, - подчеркивают в администрации Кирова. Если перечень согласуют, то в этих местах оборудуют спасательные посты, урны, скамейки и туалеты. Купаться официально разрешено у старого моста. К 10 июня его обработают от клещей, оборудуют кабинками и зонтиками.