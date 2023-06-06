6 500 детей обучат плаванию в лагерях Кировской области

В каждом муниципалитете откроют оборудованный пляж и место отдыха с патрулями родителей. Фото: киров.рф

В Кировской области внедряют программу обучения плаванию для школьников.

Так, за лето плавать научатся 6,5 тысячи детей в 64 пришкольных и 3 загородных лагерях. Об этом сообщили в правительстве Кировской области.

За 2023 год планируют открыть оборудованные пляжи и места массового отдыха с дежурными родительскими патрулями в каждом муниципалитете Кировской области.

- Настаиваю на том, чтобы увеличить количество детей, которые будут обучены плаванию, - сказал глава региона Александр Соколов. - Прошу организовать межведомственное совещание и обсудить данную задачу. За решением этой проблемы - жизни детей. Наши дети должны уметь плавать.

Параллельно власти начали работу над закрытием «заброшек». В регионе насчитано до 2 тысяч заброшенных объектов, которые могут быть опасным местом для детских прогулок и игр. 15 зданий снесли, еще на 1,4 тысячи объектов «обеспечена физическая безопасность» - вероятно, заколочены окна и входы, установлены заборы.