Кировская прокуратура проверяет доступность «заброшек» после несчастного случая в КВАТУ

В минувшем году несовершеннолетняя девочка сорвалась с высоты четвертого этажа, гуляя по одному из зданий КВАТУ. Фото: Мария Прозорова

Кировская прокуратура заинтересовалась опасными объектами - недостроенными, бесхозными и заброшенными. Дело в том, что там уже не раз травмировались дети, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, к примеру, проводилась проверка по факту несчастного случая с несовершеннолетней девочкой. Прокуратура установила, что ребенок пострадал на территории КВАТУ: маленькая кировчанка гуляла по зданию и упала вниз с высоты четвертого этажа.

В октябре 2020 здания осмотрели и выявили, что к зданиям предоставлен свободный доступ - иными словами, залезть туда может кто угодно. КОГКУ «УКС», в чьем управлении находились на тот момент постройки бывшего училища, велели их снести через суд. Средства, согласно иску, должен был предоставить региональный Минфин. Требование удовлетворили, на данный момент девять зданий бывшего КВАТУ уничтожены. Оставшиеся должны ликвидировать до 1 ноября 2021 года.

Кроме того, ведомство заинтересовалось площадкой на улице Горбуновой, 31, где стоит недостроенный дом, и неиспользуемыми зданиями на территории бывшего больничного городка за «Алыми Парусами». Доступ на оба места не ограничен, и дети свободно гуляют там. Прокуратура внесла представления и объявила предостережение ответственным лицам.