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НовостиОбщество31 мая 2023 14:43

В Кировской области родительский патруль будет контролировать безопасность детей на пляжах

Губернатор региона предложил составить график дежурств
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
Каждому родителю предложили контролировать безопасность на водоемах два раза в неделю. Фото: киров.рф

Каждому родителю предложили контролировать безопасность на водоемах два раза в неделю. Фото: киров.рф

В Кировской области намерены организовать родительский патруль для дежурства на пляжах. Такие меры необходимы для того, чтобы обеспечить безопасность детей при отдыхе на водоемах.

Как сообщили в региональном правительстве, глава региона Александр Соколов предложил составить график дежурства для участников патруля в летнее время. Так, каждому родителю предложили контролировать безопасность на водоемах два раза в неделю.

Отметим, что на местах отдыха людей у воды также будут организованы спасательные посты. Напомним, что в Дороничах водолазы обследуют пруд перед началом пляжного сезона. Специалисты очищают дно водоема.