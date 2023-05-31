В Кировской области родительский патруль будет контролировать безопасность детей на пляжах

Каждому родителю предложили контролировать безопасность на водоемах два раза в неделю. Фото: киров.рф

В Кировской области намерены организовать родительский патруль для дежурства на пляжах. Такие меры необходимы для того, чтобы обеспечить безопасность детей при отдыхе на водоемах.

Как сообщили в региональном правительстве, глава региона Александр Соколов предложил составить график дежурства для участников патруля в летнее время. Так, каждому родителю предложили контролировать безопасность на водоемах два раза в неделю.

Отметим, что на местах отдыха людей у воды также будут организованы спасательные посты. Напомним, что в Дороничах водолазы обследуют пруд перед началом пляжного сезона. Специалисты очищают дно водоема.