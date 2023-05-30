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НовостиОбщество30 мая 2023 14:15

В Дороничах водолазы обследуют пруд перед началом пляжного сезона

Специалисты очищают дно водоема
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
Работы проводит Кировское управление гражданской защиты. Фото: vk.com/lentu43

Работы проводит Кировское управление гражданской защиты. Фото: vk.com/lentu43

В Кирове продолжаются работы по подготовке водоемов к пляжному сезону. Так, в поселке Дороничи водолазы обследуют местный пруд.

Как сообщили в теруправлении по Ленинскому району, специалисты очищают дно водоема. Работы проводит Кировское управление гражданской защиты. Такие меры необходимы для того, чтобы обеспечить безопасный отдых жителей у воды в летнее время.

Напомним, что на кировских пляжах могут появиться дежурные до начала купального сезона. Это связано с тем, что кировчане уже в мае стали отдыхать на водоемах в жаркую погоду.