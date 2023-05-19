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НовостиОбщество19 мая 2023 13:40

На кировских пляжах могут появиться дежурные до начала купального сезона

Такие меры связаны с жаркой погодой
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
Горожане все чаще начинают отдыхать у водоемов. Фото: киров.рф

Горожане все чаще начинают отдыхать у водоемов. Фото: киров.рф

На кировских пляжах могут появиться дежурные до начала купального сезона. Как сообщили в городской администрации, такие меры связаны с жаркой погодой.

Горожане все чаще начинают отдыхать у водоемов. Однако официальный купальный сезон еще не открыт. Так, большая часть городского пляжа пока скрыта в воде.

- Из-за жаркой погоды у людей появляется большой соблазн искупаться, - отметила глава города Елена Ковалева. - Теруправлениям стоит рассмотреть вопрос о назначении дежурных, которые будут отслеживать ситуацию у водоемов. Кроме того, представителям гражданской защиты необходимо взять на контроль места для купания на реке Вятке.

Напомним, что пляж в районе старого моста планируют подготовить для отдыха кировчан к 10 июня. Пока же горожан просят не купаться и соблюдать меры безопасности вблизи водоемов.