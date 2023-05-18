Киров
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 мая 2023 13:59

Пляж у старого моста в Кирове подготовят к 10 июня, если позволит погода

На все работы и дальнейшую уборку дали 580 тысяч рублей
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Сроки работ напрямую зависят от того, как быстро уйдет вода с прибрежной зоны. Фото: киров.рф

Сроки работ напрямую зависят от того, как быстро уйдет вода с прибрежной зоны. Фото: киров.рф

В Кирове вскоре начнут подготовку к купальному сезону. На благоустройство и уборку городского пляжа у старого моста дали 580 тысяч рублей, - сообщают в мэрии.

На эти деньги прибрежную зону обработают от клещей, покосят траву, очистят речное дно. На самом пляже установят кабинки для переодевания и душевые, скамейки, информационные щиты и навесы от солнца. Зону купания для малышей ограничат буйками. Должны также потратиться на биотуалеты, мостик, волейбольную сетку.

Пляж подготовят уже к 10 июня, если позволит погода. Плюсом ориентируются на падение уровня реки: чем раньше, тем лучше. Работы начнут, как только вода уйдет с прибрежной зоны.

На пляже будет дежурить медик, у реки - спасатели на лодке. Возможно, появятся полицейские патрули.