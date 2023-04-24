«В ледяной воде на сильном течении»: в Кирове два ребенка открыли купальный сезон в апреле

Инцидент произошел на Вятке в районе Солнечного берега. Фото: ГУ МЧС по Кировской области

В Кировской области на берегу Вятки заметили детей, решивших, что уже настало время для купания. При этом они были без всякого сопровождения взрослых. О ситуации рассказали в ГУ МЧС по региону.

РЕШИЛИ, ЧТО УЖЕ МОЖНО КУПАТЬСЯ

Инцидент произошел 23 апреля около 10 утра в микрорайоне «Солнечный берег». На берегу Вятки один из подписчиков телеграм-канала ведомства заметил и сфотографировал юных пловцов.

- А ваш ребенок в безопасности? Два мальчика младшего школьного возраста самостоятельно открыли купальный сезон. В ледяной высокой воде, на сильном течении, - написано в посте.

По счастью, очевидно, с мальчиками успели вовремя провести профилактическую беседу. О том, что ребята пострадали, ведомство не сообщает.

Ребят заметил один из горожан. Фото: ГУ МЧС по Кировской области

ПРОФИЛАКТИКА НЕОБХОДИМА

По данным областного ГУ МЧС, в минувшем году с января по август на водоемах зафиксировали 54 происшествия, в результате которых утонули 32 человека. Среди погибших было 11 детей.

Кировчан настоятельно просят провести беседу со своими детьми, рассказать о правилах личной безопасности и не оставлять их без присмотра. Ребята должны понимать и помнить, что им нельзя находиться на водоемах одним!

Кроме того, пребывание в такой холодной воде ведет к переохлаждению и, в свою очередь, к опасным для жизни судорогам. Взрослые должны объяснить своему ребенку, что время для купания еще не наступило - нужно подождать еще пару месяцев. Несмотря на весьма теплую весну, вода в реках и прудах еще не прогрелась как следует, чтобы в ней можно было находиться комфортно и без последствий для здоровья.