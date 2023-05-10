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НовостиОбщество10 мая 2023 9:12

В Кировской области потратят 16 миллионов рублей на оборудование пляжей в 2023 году

На данный момент составлен список из 53 мест купания
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
На оборудование каждого пляжа придется по 300 тысяч рублей.

На оборудование каждого пляжа придется по 300 тысяч рублей.

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Кировской области планируется выделить 16 миллионов рублей на оборудование пляжей. На каждую зону отдыха придется по 300 тысяч рублей. Об этом стало известно на еженедельной планерке у губернатора Александра Соколова.

Средства необходимы на закупку лодок, спасательных вышек, кругов и жилетов, буйков и сигнальных мачт. Все муниципальные пляжи должны будут соответствовать ряду требований: обязательны обследование дна водолазами, санитарно-эпидемиологическое заключение, акарицидная обработка территории, наличие кабинок, урн и стендов, а также сил и средств для обеспечения безопасности отдыхающих.

На данный момент составлен перечень из 53 мест купания. Александр Соколов обратил внимание, что в нем отсутствует Богородский район, и потребовал актуализировать список.

- Наша задача - не красивый отчет мне предоставить, а жизни сберечь. Если какие-то муниципальные образования не предоставили список пляжей, то это ЧП. Выясните, почему не предоставлены сведения, и есть ли там места для оборудования пляжа, - заявил глава региона. Он также подчеркнул, что территории должны быть обустроены не там, где «администрации удобно их проверять», а там, где обычно купаются местные жители.