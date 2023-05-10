В Кировской области потратят 16 миллионов рублей на оборудование пляжей в 2023 году

На оборудование каждого пляжа придется по 300 тысяч рублей. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Кировской области планируется выделить 16 миллионов рублей на оборудование пляжей. На каждую зону отдыха придется по 300 тысяч рублей. Об этом стало известно на еженедельной планерке у губернатора Александра Соколова.

Средства необходимы на закупку лодок, спасательных вышек, кругов и жилетов, буйков и сигнальных мачт. Все муниципальные пляжи должны будут соответствовать ряду требований: обязательны обследование дна водолазами, санитарно-эпидемиологическое заключение, акарицидная обработка территории, наличие кабинок, урн и стендов, а также сил и средств для обеспечения безопасности отдыхающих.

На данный момент составлен перечень из 53 мест купания. Александр Соколов обратил внимание, что в нем отсутствует Богородский район, и потребовал актуализировать список.

- Наша задача - не красивый отчет мне предоставить, а жизни сберечь. Если какие-то муниципальные образования не предоставили список пляжей, то это ЧП. Выясните, почему не предоставлены сведения, и есть ли там места для оборудования пляжа, - заявил глава региона. Он также подчеркнул, что территории должны быть обустроены не там, где «администрации удобно их проверять», а там, где обычно купаются местные жители.