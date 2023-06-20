Прокуратура начала проверки детских лагерей Кировской области

Проверяющие побывали в «Родине», «Гагарине» и в лагере при санатории «Митино». Фото: прокуратура Кировской области

В Слободском районе проверили деятельность детских загородных лагерей. В рейдах участвовали прокуратура и специалисты контролирующих органов.

Проверяющие побывали в «Родине», «Гагарине» и в лагере при санатории «Митино». Как выяснилось, в целом требования законов об охране жизни и здоровья детей соблюдены. Однако «вскрыты отдельные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства», - сообщают в прокуратуре Кировской области. Вопросы возникли к питанию, уборке помещений, морозилкам пищеблоков, состоянию медицинских постов и средствам первой помощи.

Руководству лагерей, где выявлены недочеты, внесли представления - потребовали устранить нарушения.