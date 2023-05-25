С 1 июня начнутся смены в летних лагерях Кировской области

Сейчас в местах отдыха заканчивается подготовка территорий и корпусов. Фото: правительство Кировской области

Летние лагеря Кировской области начнут принимать детей с 1 июня. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Сейчас в местах отдыха заканчивается подготовка территорий и корпусов, а также проводятся проверки надзорных органов - в том числе на предмет соблюдения правил пожарной безопасности. Организации смогут открыть смены только при условии соблюдения всех нормативов.

Всего в 2023 году в Кировской области будут работать 468 летних лагерей. В них отдохнут свыше 60 тысяч ребят, 1200 из которых - дети военнослужащих, участвующих в СВО.