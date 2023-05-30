В Кировской области продлили срок выдачи путевок в летние лагеря для детей участников СВО

Родители могут выбрать любую смену в одном из нескольких учреждений. Фото: kirovreg.ru

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, процедуру записи продлили до 30 июня включительно. Попасть в лагерь могут дети в возрасте от 6,5 до 17 лет. Родители могут выбрать любую смену в учреждениях «Весна», «Строитель», «Орленок», «Солнечный» (Вятскополянский район), «Березка», «Имени Ю.А. Гагарина», «Колокольчик» и других.

Для получения путевки нужно обратиться в МФЦ со следующими документами:

- заявление родителя (законного представителя);

- паспорт или документ, удостоверяющий личность родителя;

- удостоверение по форме, установленной пунктами 1 и 2 распоряжения Правительства Кировской области от 20.10.2022 № 244 «О мерах по реализации постановления Правительства Кировской области от 07.10.2022 № 548-П»;

- свидетельство о рождении ребенка, который поедет в лагерь.