Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 июня 2023 15:12

Кировчан просят сообщить об опасных заброшенных зданиях на горячую линию

Акция продлится до 14 июня
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Эксперты просят присылать сообщения с фотографиями небезопасных объектов. Фото: kirovreg.ru

Эксперты просят присылать сообщения с фотографиями небезопасных объектов. Фото: kirovreg.ru

Общественная палата Кировской области (ОПКО) объявила горячую линию «Заброшенные здания несут опасность».

- Если вам известны места заброшенных зданий и иных построек на территории Кировской области, создающих опасность для ваших детей, то просим вас написать об этом, - сообщают в ОПКО.

Горячая линия продлится до 14 июня. Рассказать о «заброшках» вы можете в комментариях к записи ВКонтакте или в письме на почту opko43@opko43.ru. Эксперты просят по возможности прикладывать фотографии этих опасных мест.

Ранее в Котельниче отменили оправдательный приговор двоим обвиняемым в ЧП, где под завалами аварийного школьного здания погиб подросток.