В Кировской области на двух подростков рухнула плита перекрытия здания бывшей школы: один из детей погиб

Следственный комитет начал проверку по факту гибели подростка. Фото: СУ СКР по Кировской области

В Котельниче произошло жуткое происшествие: двух подростков 14 и 16 лет придавило обрушившейся плитой перекрытия. Один из подростков погиб, второго удалось спасти.

По сообщению ГУ МЧС по Кировской области, происшествие случилось сегодня, 25 августа, около 14 часов. Двое несовершеннолетних находились в здании бывшей школы на улице Вокзальной, когда рухнула железобетонная плита перекрытия. Оба подростка оказались под завалами.

На место происшествия отправили 16 человек и 5 единиц техники, к 14.55 их количество увеличилось до 25 и 9. Спасателям удалось разыскать одного из пострадавших. Он получил серьезные травмы, но остался жив. Его передали медикам, которые направили ребенка в больницу, и продолжили поиски второго подростка, который оставался под завалами.

Одного из детей удалось достать живым и направить в больницу. Фото: ГУ МЧС по Кировской области

К сожалению, спасатели не успели оказать помощь. В 15.52 поступило сообщение от областного Следственного комитета. По данным ведомства, второй подросток погиб. Скончался он от полученных травм или задохнулся под завалами - неизвестно.

Сейчас на месте находятся сотрудники СУ СКР. По факту гибели подростка начали доследственную проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, предварительная причина на данный момент не сообщается. По результатам проверки ведомство примет процессуальное решение.

К выяснению обстоятельств подключилась и региональная прокуратура. По данным ведомства, пострадавшему сейчас оказывают медицинскую помощь. Организована проверка, в рамках которой дадут оценку действию или бездействию должностных лиц органов местного самоуправления, системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также собственника аварийного здания.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшего.

Трагедия произошла в здании бывшей школы на улице Вокзальной. Фото: ГУ МЧС по Кировской области

ПОХОЖАЯ ТРАГЕДИЯ ДВУХЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ

Аналогичная трагедия произошла два года назад в Зуевке. 5 июля 2020 года обрушились перекрытия стены строящегося здания, и та рухнула на четверых рабочих. Трое погибли, четвертого долго доставали из-под завалов. В итоге его удалось вытащить живым и в тяжелом состоянии направить в областную травматологию.

Мужчина выжил, а по факту гибели троих рабочих завели уголовное дело. Виновными признали предпринимателя, по чьему заказу строилось здание, и бригадира. Суд состоялся в октябре 2021 года, каждый из них получил по два года колонии-поселения. Кто ответит за гибель подростка в данном случае, пока неизвестно.