В Зуевке на рабочих упала плита строящегося здания: три человека погибли

В Кировской области с самого утра 5 июля стоят на ушах все - в Зуевке произошло жуткое ЧП. На стройке нового торгового центра обрушились перекрытия, и стена рухнула прямо на рабочих. Четверо человек пострадали, трое из них погибли. Еще один находился под завалами.

В региональное ГУ МЧС сигнал о происшествии поступил в 10.56. На место тут же выехали спасатели. Из Киров в Зуевку выслали три специализированных аварийно-спасательных автомобиля, 11 человек и три единицы техники. Людей вытаскивали из-под обломков плиты с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента. Как сообщил «Комсомолке» источник, пожелавший остаться неизвестным, одно из тел рабочих до сих пор не могут достать из-под обломков стены.

Выжившего строителя удалось извлечь из-под завалов. Рабочего срочно госпитализировали в местную ЦРБ. «Комсомолке» сообщили в пресс-службе правительства области, что он сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии. У 35-летнего мужчины много травм, и над ним работают хирурги. Сейчас за ним отправили вертолет санавиации, чтобы перевезти пострадавшего в Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии.

Людей из-под обломков извлекали с помощью спасательных инструментов. Фото: предоставлено очевидцами

Стройка велась на улице Свердлова в доме 1а - там должен был появиться одноэтажный торговый центр. Как сообщила пресс-служба правительства, занималась этим частная организация. Стройка должна была завершиться до осени 2020 года.

По факту гибели рабочих возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ». Сотрудники областного Следственного комитета, вызванные из Кирова на место происшествия, изъяли документацию из офиса. Прокуратура Кировской области проводит проверку. Сейчас на месте работают спасатели, сотрудники Следкома, прокуратуры и «скорой помощи». Отмечается, что стройка была огорожена, и доступ посторонним лицам на нее был закрыт. Информация уточняется. Статья будет дополняться.

В строящемся здании обрушились перекрытия. Фото: предоставлено очевидцами

Так сейчас выглядит место происшествия. Фото: СУ СКР по Кировской области