Рабочий из Зуевки, выживший после обрушения стены, находится в реанимации

5 Июль 2020 2020-07-05T14:16:51+03:00

Рабочего срочно доставили в Зуевскую ЦРБ, сейчас он в реанимации. Фото: Иван МАКЕЕВ

Как сообщили «Комсомолке», сейчас мужчина в тяжелом состоянии

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Выживший после падения стены в строящемся здании 35-летний рабочий из Зуевки находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом «Комсомолке» рассказали в пресс-службе правительства.

- У него много травм, сейчас над ним работают хирурги, - сообщила нам собеседница.

Сейчас за мужчиной направили вертолет санавиации, который перевезет пострадавшего в кировский Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии.

Напомним, утром 5 июля на стройке в Зуевке обрушилась стена здания. Плита упала прямо на четверых рабочих. Трое из них погибли, одного удалось извлечь живым. Строителя отправили в местную ЦРБ. На месте происшествия работают спасатели, сотрудники кировских Следственного комитета и прокуратуры, врачи «скорой помощи». По данным анонимного источника «Комсомолки», тело одного из рабочих до сих пор пытаются извлечь из-под обломков здания.

ИСТОЧНИК KP.RU