2020-07-05T14:59:49+03:00
Происшествия

Появилось видео со стройки в Зуевке, где погибли трое рабочих

Четвертого рабочего извлекли из-под завалов и отвезли в больницу
Ангелина Табрисова
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На стройке в Зуевке погибли три человека. Фото: предоставлено очевидцамиНа стройке в Зуевке погибли три человека. Фото: предоставлено очевидцами
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В Зуевке на рабочих обрушилась стена строящегося ТЦ. С места происшествия появилось видео.

Три человека погибли при обрушении в строящемся торговом центре в Кировской области.

Напомним, 5 июля около 11 часов в МЧС поступило сообщение об обрушении перекрытий в строящемся здании. По данным прокуратуры и пресс-службы правительства Кировской области, четверо рабочих оказались под завалами, трое из них погибли.

Сейчас на месте работают спасатели и сотрудники Следственного комитета. Ведомство возбудило уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ». Прокуратура Кировской области организовала проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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