Появилось видео со стройки в Зуевке, где погибли трое рабочих
В Зуевке на рабочих обрушилась стена строящегося ТЦ. С места происшествия появилось видео.
Три человека погибли при обрушении в строящемся торговом центре в Кировской области.
Напомним, 5 июля около 11 часов в МЧС поступило сообщение об обрушении перекрытий в строящемся здании. По данным прокуратуры и пресс-службы правительства Кировской области, четверо рабочих оказались под завалами, трое из них погибли.
Сейчас на месте работают спасатели и сотрудники Следственного комитета. Ведомство возбудило уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ». Прокуратура Кировской области организовала проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU