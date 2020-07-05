В Зуевке четверо рабочих погибли от обрушения стены

5 Июль 2020 2020-07-05T12:33:03+03:00

Под завалами находятся четыре человека. Фото: предоставлено очевидцами

Под завалами находится пятый человек

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В Зуевке обрушились перекрытия строящегося ТЦ. Четверо рабочих погибли. В региональное ГУ МЧС информация поступила в 10:56 5 июля.

Стройка велась в Зуевке по улице Свердлова, дом 1а. Как известно, строилось одноэтажное торговое здание. Плиты недостроенного здания упали прямо на людей. Четверо человек погибли. По заявлению главы Зуевского района Анатолия Кощеева, под завалами находится еще один рабочий.

- Обрушились перекрытия, четверо строителей погибли, ещё один зажат обломками, его достают, - сказал Кощеев.

Из Кирова в Зуевку выехали три аварийно-спасательных автомобиля, две единицы техники и 10 человек. Сейчас территория огорожена, на месте работают сотрудники МЧС и Следственного комитета. По факту гибели рабочих возбуждено уголовное дело. Из офиса строительной компании изъяли документацию. Прокуратура Кировской области организовала проверку по факту обрушения стены.

На месте ЧП применяется спецтехника, в том числе гидравлический спасательный аппарат. Информация уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU