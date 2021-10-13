Виновные в смерти рабочих на стройке в Зуевке получили по два года колонии-поселения

Трагедия произошла в июле минувшего года в Зуевке. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Кировской области

В Кировской области вынесли приговор индивидуальному предпринимателю и бригадиру, по чьей вине погибли рабочие на стройке в Зуевке. Информацию сообщает региональная прокуратура.

Речь идет о трагедии, произошедшей 5 июля 2020 года. Во время строительства объекта обрушились потолочные железобетонные перекрытия. Рухнувшая стена придавила четверых рабочих. Трое из них погибли, четвертого удалось спасти, перевезя авиацией в областную травматологию.

Бригадира и предпринимателя арестовали. Им предъявили обвинение в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Суд огласил приговор: два года колонии-поселения каждому из виновных. Кроме того, они обязаны выплатить моральную компенсацию - два миллиона рублей.