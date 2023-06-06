Отменен оправдательный приговор жителям Котельнича, обвиняемым в ЧП, где под завалами погиб подросток

Один школьник погиб, здоровью другого нанесен тяжкий вред. Фото: прокуратура Кировской области

Судебная коллегия по уголовным делам Кировского областного суда отменила приговор двум жителям Котельнича.

Напомним, летом 2022 года один из обвиняемых купил аварийное здание бывшей школы на улице Вокзальной, чтобы демонтировать его на строительные материалы. 25 августа оба обвиняемых не обеспечили соблюдение норм, регламентов и правил охраны труда - незаконно привлекли к разбору ветхого объекта двоих подростков.

Из-за допущенных нарушений железобетонные конструкции рухнули, пострадали рабочие - 15-летний парень и его 14-летний приятель. Один из подростков погиб, здоровью второго нанесен тяжкий вред.

Ранее суд оправдал обоих мужчин. Однако после апелляции прокуратуры Кировской области приговор был отменен. Теперь дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ ( нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека) будет вновь рассмотрено в суде первой инстанции.