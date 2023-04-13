В Кировской области оправдали двух мужчин, по чьей вине под завалами погиб подросток

Несчастный случай произошел минувшим летом. Фото: СУ СКР по Кировской области

В Котельниче оправдали двух мужчин, по чьей вине погиб подросток. Об этом сообщает паблик «Место происшествия».

Напомним, трагедия произошла в Котельниче в августе 2022 года. Двое подростков разбирали здание бывшей школы, когда обрушилась плита перекрытия. Обоих придавило; одного удалось вытащить и передать медикам. Он выжил, но ему ампутировали предплечье и голень с левой стороны. Второй подросток погиб.

Следствие обвинило в случившемся двух мужчин, которые привлекли детей к разбору здания. В январе суд начал рассмотрение дела. В результате их оправдали.

- Прокуратура просила реальный срок лишения свободы - колонию-поселение и, конечно, возмещение морального вреда для родителей погибшего и пострадавшего школьников. Но суд решил по-другому. Сейчас прокуратура изучает приговор, скорее всего, решение суда будет обжаловано, - передает сообщество.

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