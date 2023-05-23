В детских лагерях Кировской области идут проверки перед началом смен

Оздоровительная кампания в регионе стартует с 1 июня. Фото: kirovreg.ru

В Кировской области проверяют детские лагеря перед началом смен. В региональном правительстве отметили, что оздоровительная кампания стартует с 1 июня. Всего работать начнут 468 организаций. Из них 23 лагеря - загородные.

Так, комиссия побывала в «Орленке». На средства, выделенные из областного бюджета, организация закупила новую мебель, кухонное оборудование и технику для мероприятий. На участке спилили аварийные деревья. Перед приездом детей территорию обработают от клещей.

Помимо лагерей центра «Вятские каникулы», куда входит «Орленок», проверяются и частные организации. Окончательное решение о допуске организаций к работе примут на заседании межведомственной комиссии. Напомним, что особое внимание уделяется антитеррористической защищенности лагерей.