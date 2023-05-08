С 17 мая в Кировской области начнутся проверки загородных детских лагерей

Особое внимание уделят антитеррористической защищенности детских лагерей Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кировской области с 17 мая начнут проверять загородные детские лагеря. В комиссию войдут представители министерства молодежной политики региона, сотрудники МЧС, ФСБ и Росгвардии.

Как отметили в региональном правительстве, особое внимание уделят антитеррористической защищенности. Кроме того, в учреждениях проведут противопожарные инструктажи и тренировки для персонала.

Напомним, что стала известна стоимость посещения школьных лагерей города Кирова. Отдых для детей организуют на базе 65 общеобразовательных и 7 спортивных школ.