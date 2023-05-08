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НовостиОбщество8 мая 2023 17:06

С 17 мая в Кировской области начнутся проверки загородных детских лагерей

Также в учреждениях проведут противопожарные инструктажи и тренировки
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
Особое внимание уделят антитеррористической защищенности детских лагерей

Особое внимание уделят антитеррористической защищенности детских лагерей

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кировской области с 17 мая начнут проверять загородные детские лагеря. В комиссию войдут представители министерства молодежной политики региона, сотрудники МЧС, ФСБ и Росгвардии.

Как отметили в региональном правительстве, особое внимание уделят антитеррористической защищенности. Кроме того, в учреждениях проведут противопожарные инструктажи и тренировки для персонала.

Напомним, что стала известна стоимость посещения школьных лагерей города Кирова. Отдых для детей организуют на базе 65 общеобразовательных и 7 спортивных школ.