Во сколько обойдется отдых в школьных лагерях Кирова

Лагеря организуют на базе 65 общеобразовательных и 7 спортивных школ. Фото: Артем КИЛЬКИН

Как сообщает горадминистрация, лагеря с дневным пребыванием организуют на базе 65 общеобразовательных и 7 спортивных школ. Стоимость будет складываться из оплаты двухразового горячего питания и затрат на проведение досуговых мероприятий. Их перечень определят совместно с родителями.

В целом за 18-дневную смену родителям придется заплатить около трех тысяч рублей или немногим более. Меньшую сумму установят для детей из многодетных и малообеспеченных семей, а также инвалидов. Бесплатно отдохнут в пришкольных лагерях дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

- На базе учреждений дополнительного образования будут работать лагеря для более 60 детей из неблагополучных семей, состоящих на профилактическом учете. Их списки формируются совместно с комиссией по делам несовершеннолетних, - добавили в мэрии.