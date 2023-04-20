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НовостиОбщество20 апреля 2023 15:32

Во сколько обойдется отдых в школьных лагерях Кирова

Летом 2023 года в пришкольных лагерях Кировской области отдохнут более 11 тысяч детей
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Лагеря организуют на базе 65 общеобразовательных и 7 спортивных школ.

Лагеря организуют на базе 65 общеобразовательных и 7 спортивных школ.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Как сообщает горадминистрация, лагеря с дневным пребыванием организуют на базе 65 общеобразовательных и 7 спортивных школ. Стоимость будет складываться из оплаты двухразового горячего питания и затрат на проведение досуговых мероприятий. Их перечень определят совместно с родителями.

В целом за 18-дневную смену родителям придется заплатить около трех тысяч рублей или немногим более. Меньшую сумму установят для детей из многодетных и малообеспеченных семей, а также инвалидов. Бесплатно отдохнут в пришкольных лагерях дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

- На базе учреждений дополнительного образования будут работать лагеря для более 60 детей из неблагополучных семей, состоящих на профилактическом учете. Их списки формируются совместно с комиссией по делам несовершеннолетних, - добавили в мэрии.