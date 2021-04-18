Коронавирус в Кировской области, последние новости на 18 апреля 2021 года: в инфекционных стационарах лечатся 1199 заболевших, на дому - 2168

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Кировской области все еще остается непростой. Фото: Иван МАКЕЕВ

Оперштаб Кировской области предоставил информацию о количестве заболевших коронавирусной инфекцией на 18 апреля 2021 года:

- за минувшие сутки в регионе зафиксировали 74 новых случая заражения COVID-19;

- 244 жителя области выздоровели;

- амбулаторно лечатся 2168 человек.

В инфекционные стационары госпитализированы 1199 пациентов. Из них диагноз «коронавирус» подтвержден у 1011 человек. У 939 жителей региона болезнь осложняется пневмонией. Еще 188 пациентов - с диагнозом «пневмония», результатов тестов на COVID-19 у них пока нет.

В отделении реанимации в тяжелом состоянии находятся 83 человека, 14 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев с начала пандемии увеличилось до 336 (+1). За неделю - с 12 по 18 апреля - в госпиталях Кировской области скончались четыре пациентов.

Коэффициент смертности от коронавируса в Кировской области – 0,82% (средний по России – 2,2%). Регион находится на 32 месте в рейтинге заболеваемости COVID-19 среди субъектов РФ. Коэффициент распространения вируса в области достиг отметки в 0,82Rt.

Кировчанам могут разрешить присутствовать на выпускных своих детей в школах и детсадах. Сейчас этот вопрос все еще прорабатывается властями. Окончательное решение будет принято на заседании оперштаба на следующей неделе. Предполагается, что разрешение присутствия будет с некоторыми ограничениями - исключительно в пределах одной группы детского сада и одного класса школы.

В наш регион тем временем поставили еще две партии вакцины - основную и дополнительную. 12 апреля в Кировскую область привезли 18600 доз препарата «Спутник V». 14 апреля приехала еще партия - 9600 ампул. Все они распределены по прививочным пунктам. Напомним, в регионе 112 точек вакцинации, и они есть во всех районах области.

В Кирове открылись два выездных пункта вакцинации от коронавируса - в ЦУМе и в ТЦ «Леруа Мерлен». Кроме того, в городе работают мобильные бригады - они прививают сотрудников промышленных предприятий и организаций. Сейчас массовая вакцинация населения продолжается. По состоянию на 17 апреля в Кировской области привились от коронавируса 103315 человек. Темпы вакцинации увеличены до 5000 доз в сутки.

В Кировской области решили не отменять проведение Великорецкого крестного хода. Напомним, в минувшем году от шествия отказались ввиду пандемии коронавируса. На сей раз оно должно состояться. Подробности будут известны в мае.