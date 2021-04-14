В Кировскую область привезли дополнительную партию вакцины от COVID-19

Темпы вакцинации населения увеличились до пяти тысяч доз в сутки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировскую область привезли дополнительную партию вакцины от коронавируса. Напомним, 12 апреля в наш регион поставили 18600 доз лекарства. На сей раз к нам поступили 9600 ампул. Информацию сообщает региональный Минздрав.

Сейчас вакцина «Спутник V» есть во всех прививочных пунктах по всей области. Активно работают и мобильные бригады. Кроме того, продолжает свою работу выездной пункт, расположившийся в ЦУМе, где можно будет привиться с 14 по 16 апреля. С собой необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Предварительно записываться не нужно.

На данный момент в регионе сформировано 112 прививочных пунктов, в том числе 39 мобильных, и они действуют во всех муниципалитетах. По данным областного Минздрава, темпы вакцинации в регионе увеличены до 5000 доз в сутки.