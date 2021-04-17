Кировчанам могут разрешить прийти на выпускной к своим детям

Сейчас вопрос возможности присутствия родителей на выпускных решается. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кировчанам могут разрешить присутствовать на выпускных своих детей в школах и детсадах. Вопрос этот стоит довольно остро уже давно, и наконец на него обратили внимание. Информация появилась на официальной странице губернатора Кировской области ВКонтакте.

Так, региональный Роспотребнадзор считает, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в наших краях остается непростой. Однако возможность разрешить присутствие родителей на выпускных своих детей все-таки есть. Не без нюансов, конечно же - «исключительно в пределах одной группы детского сада и одного класса школы». Кроме того, придется строго соблюдать санитарные меры и не допускать массового скопления людей.

Сейчас этот вопрос прорабатывается в областном правительстве. Окончательное решение по нему примут на заседании оперштаба на следующей неделе.