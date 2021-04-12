Великорецкий крестный ход 2021: паломничество на реку Великую состоится

Всего за 5 дней паломники проходят 180 километров. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В пятницу, 9 апреля, состоялось заседание Епархиального совета Вятской Епархии, на котором обсудили проведение Великорецкого крестного хода в 2021 году.

- Епархиальный совет постановил, что паломничество на реку Великую будет продолжено, - сообщили в пресс-службе Вятской Епархии.

Более подробную информацию по крестному ходу планируется представить в начале мая. Добавим, что крестный ход проходит ежегодно. Со всей России и из-за рубежа в Кировскую область приезжают паломники, чтобы пронести икону Николая Чудотворца в небольшое село Великорецкое и совершить праздничное богослужение на реке Великой. Верующие отправляются пешком из Кирова и течение пяти дней проходят около 180 километров.