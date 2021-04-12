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Общество12 апреля 2021 12:44

Великорецкий крестный ход 2021: паломничество на реку Великую состоится

На заседании Епархиального совета обсудили проведение Великорецкого крестного хода 2021
Андрей Сергеев
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Всего за 5 дней паломники проходят 180 километров.

Всего за 5 дней паломники проходят 180 километров.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В пятницу, 9 апреля, состоялось заседание Епархиального совета Вятской Епархии, на котором обсудили проведение Великорецкого крестного хода в 2021 году.

- Епархиальный совет постановил, что паломничество на реку Великую будет продолжено, - сообщили в пресс-службе Вятской Епархии.

Более подробную информацию по крестному ходу планируется представить в начале мая. Добавим, что крестный ход проходит ежегодно. Со всей России и из-за рубежа в Кировскую область приезжают паломники, чтобы пронести икону Николая Чудотворца в небольшое село Великорецкое и совершить праздничное богослужение на реке Великой. Верующие отправляются пешком из Кирова и течение пяти дней проходят около 180 километров.