На этой неделе кировчане смогут сделать прививку от коронавируса в ТЦ «Леруа Мерлен»

В Кирове ТЦ «Леруа Мерлен» с 16 апреля заработает пункт вакцинации от коронавируса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировской области с 16 апреля начнет работу еще один прививочный пункт на улице Луганской, 53, корпус 1 в ТЦ «Леруа Мерлен». Об этом сообщили в региональном минздраве. Поставить вакцину от коронавируса кировчане смогут:

- 16 апреля – с 12:00 до 20:00;

-17 апреля – с 10:00 до 20:00;

-18 апреля – с 12:00 до 17:00.

Отметим, что мобильные бригады уже проводят вакцинацию на промышленных предприятиях и в организациях региона, а также в ЦУМе. В торговом центре привились 410 жителей областного центра. Всего за прошедшие сутки в Кировской области от СOVID-19 вакцинировалось 6 784 жителей региона.