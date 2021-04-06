В Кирове заработает выездной пункт вакцинации от коронавируса

Кировчан продолжают массово прививать от коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кировской области продолжается массовая вакцинация населения от коронавируса. На текущей неделе начинают работать выездные пункты. Жители областного центра, желающие привиться от COVID-19, могут сделать это 7, 8 и 9 апреля с 10 до 17 часов.

Пункт расположится в ТЦ «ЦУМ». При себе желающим необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Предварительная запись для этого не нужна. Кроме того, выездной пункт будет работать в ЦУМе еще и 14, 15 и 16 апреля. Информация о прохождении вакцинации будет сразу заноситься на портал «Госуслуги».

Второй компонент вакцины будет вводиться кировчанам на том же месте в следующие даты:

- 28, 29, 30 апреля - для тех, кто вакцинировался в первые три дня работы пункта;

- 5, 6, 7 мая - для привившихся в другие три дня.

По информации областного правительства, 5 апреля в наш регион поступила еще партия вакцины «Спутник V» - 4200 доз. Ее в ближайшее время распределят по районам области.