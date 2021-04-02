В Кирове мобильные бригады начали прививать от коронавируса сотрудников промышленных предприятий

В Кирове началась вакцинация от коронавируса сотрудников промышленных предприятий. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На крупных промышленных предприятиях Кирова началась вакцинация сотрудников от СОVID-19. Привили уже 60 сотрудников завода «Авитек» и кировского машиностроительного предприятия. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Кировской области.

Отметим, что вакцинацию проводят врачи и фельдшеры двух мобильных бригад больницы скорой медицинской помощи. Выезды проводятся по предварительным заявкам организаций. Второй укол сотрудникам предприятий поставят также на рабочем месте.

Напомним, что в нашем регионе в прививочной кампании от коронавируса задействовано 39 мобильных бригад. Это делает вакцинацию от опасного заболевания более доступной для жителей Кировской области.