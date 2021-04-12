В Кировскую область привезли 18600 доз вакцины от COVID-19

Новая партия поступила в регион 12 апреля. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кировскую область привезли очередную партию вакцины от коронавируса «Спутник V». На сей раз в регион доставили 18600 доз. Препарат пришел 12 апреля, по сообщению регионального Минздрава.

Сейчас вакцину распределяют по 112 прививочным пунктам области и 39 мобильным бригадам. В ближайшее время ожидается еще одна поставка препарата в регион - более девяти тысяч доз лекарства. Стоит отметить, что на текущей неделе также продолжит работу выездной пункт вакцинации, работавший в ЦУМе, где можно будет привиться с 14 по 16 апреля.

На данный момент первым компонентом вакцины привиты 94614 кировчан. 50114 из них - жители региона старше 60 лет. Полный цикл вакцинации прошли уже 46289 человек.