В Кировской области пляжи еще закрыты, но число трагедий на воде растет

Несмотря на то, что купальный сезон в Кировской области еще не открыт. Многие горожане уже во всю отдыхают на водоемах. К сожалению, многие пренебрегают элементарными правилами безопасности на воде. Только за последнюю неделю в Кировской области утонуло три ребенка.

Один из трагических случаев произошел 18 июня. В пресс-службе МВД по Кировской области рассказали, что на реке Чепца утонул 13-летний школьник. Выяснилось, что мальчик пришел на пляж вместе со своими друзьями. Ребята купались, в какой-то момент один из них начал тонуть и звать на помощь. Его приятели побежали за помощью. Взрослые, которые в тот момент находились на пляже, в том числе спасатель, бросились к тонущему мальчику, но было уже слишком поздно.

Сотрудники МЧС отмечают, что в Кировской области складывается неблагоприятная ситуация с ростом несчастных случаев на воде. Из-за участившихся трагедий «Комсомолка» решила напомнить читателям основные правила поведения на водоемах.

ПАМЯТКА ОТДЫХАЮЩИМ

1. Перед купанием надо набраться сил. Никогда не заходите в воду если вы устали.

2. Купайтесь только на специально оборудованных водоемах. Помните, что на официальных пляжах всегда дежурят спасатели и рекреационная зона отделена буйками;

3. Воздержитесь от купания если температура воздуха ниже 21 градуса. Не ныряйте в незнакомых местах. Не заплывайте за буйки и не хватайте друг друга за руки и ноги во время игр на воде;

4. Продолжительность купания не должна превышать 15 - 20 минут;

5. Помните, что купание в нетрезвом виде недопустимо и может привести к трагическому исходу!

На официальных пляжах всегда дежурят спасатели.Фото: Иван МАКЕЕВ

ЕСЛИ ВЫ НАЧИНАЕТЕ ТОНУТЬ

1. Не паникуйте. Позовите находящихся поблизости людей на помощь;

2. Перевернитесь на спину, широко раскиньте руки, расслабьтесь, сделайте несколько глубоких вдохов;

3. Постройтесь восстановить дыхание, ложитесь на живот и двигайтесь к берегу;

4. Прежде, чем пойти купаться, не забудьте взять с собой английскую булавку. Она поможет вам, если в воде начнутся судороги. Если же у вас свело ногу, а булавки при себе нет, ущипните несколько раз икроножную мышцу. Если это не помогает, крепко возьмитесь за большой палец ноги и резко выпрямите его. Плывите к берегу.

ВЫ УВИДЕЛИ ТОНУЩЕГО ЧЕЛОВЕКА

1. Обратите внимание людей громким криком «Человек тонет», вызовите бригаду скорой помощи и спасателей;

2. Киньте утопающему спасательный круг, резиновую камеру или надувной матрас;

3. Если хорошо плаваете, снимите одежду и обувь и вплавь доберитесь до тонущего;

4. Заговорите с ним. Если услышите адекватный ответ, смело подставляйте ему плечо в качестве опоры и помогите доплыть до берега;

5. Если утопающий запаниковал, схватил вас и тащит за собой в воду, применяйте силу. Если освободиться от захвата вам не удается, сделайте глубокий вдох и нырните под воду, увлекая за собой спасаемого. Он обязательно отпустит вас.

6. Если человек находится без сознания, можно транспортировать его до берега, держа за волосы.

ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ПРИ УТОПЛЕНИИ

1. Вызовите скорую помощь;

2. Положите пострадавшего животом на согнутое колено;

3. Постройтесь очистить ротовую полость от слизи;

4. Надавите на грудную клетке, чтобы удалить воду, попавшую в дыхательные пути;

5. При отсутствии дыхания и пульса сделайте искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.

Родители должны рассказать детям о правилах безопасности. Не отпускайте несовершеннолетних одних на водоем. Следите за играми детей даже на мелководье, потому что они могут во время игр упасть и захлебнуться. Учиться плавать дети могут только под контролем взрослых.

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