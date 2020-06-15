На пляже в Кирове начали дежурить спасатели
На главном городском пляже организовано дежурство спасательных групп. Однако официальное открытие должно состояться только 1 июля. Сейчас на пляже проводят необходимые работы: планировка участка, проведение уборки территории и очистка дна реки.
Начальник Кировского управления гражданской защиты Михаил Вохмянин рассказал, что на лодке с необходимым снаряжением спасатели дежурят с 12 июня.
Завтра, 16 июня, дно Вятки должны очистить водолазы.
- Работы проведут на глубине 1,5-2 метров вдоль берега по всей протяженности городского пляжа, - рассказал Михаил Вохмянин. - Водолазы очистят дно от коряг, битого стекла, затонувшей древесины.
Сейчас кировчан просят воздержаться от купания, так как нет лабораторного заключения о безопасности почвы и воды в районе пляжа.
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ИСТОЧНИК KP.RU