На пляже в Кирове начали дежурить спасатели

15 Июнь 2020 2020-06-15T16:21:30+03:00

Но жителей города просят воздержаться от купания

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На главном городском пляже организовано дежурство спасательных групп. Однако официальное открытие должно состояться только 1 июля. Сейчас на пляже проводят необходимые работы: планировка участка, проведение уборки территории и очистка дна реки.

Начальник Кировского управления гражданской защиты Михаил Вохмянин рассказал, что на лодке с необходимым снаряжением спасатели дежурят с 12 июня.

Завтра, 16 июня, дно Вятки должны очистить водолазы.

- Работы проведут на глубине 1,5-2 метров вдоль берега по всей протяженности городского пляжа, - рассказал Михаил Вохмянин. - Водолазы очистят дно от коряг, битого стекла, затонувшей древесины.

Сейчас кировчан просят воздержаться от купания, так как нет лабораторного заключения о безопасности почвы и воды в районе пляжа.

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ИСТОЧНИК KP.RU