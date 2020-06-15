В Омутнинске в городском пруду утонул ребенок

15 Июнь 2020 2020-06-15T17:58:43+03:00

Изменить размер текста: A A

С 11 по 14 июня в водоемах в Кировской области утонули два человека. Об этом рассказали в пресс-службе регионального МВД.

В четверг, 11 июня, в Омутнинске в городском пруду утонул 11-летний мальчик. Ребенок ушел без разрешения родителей купаться с друзьями. На место происшествия выехала поисковая группа сотрудников полиции, Росгвардиии и МЧС. Тело ребенка нашли, но помочь ему уже не смогли.

В пятницу, 12 июня, в районе поселка Кряжевский в реке Каме утонул 41-летний мужчина. В пресс-службе МВД сообщили, что два местных жителя оправились на рыбалку на надувной лодке: «следом за ними на второй лодке выехал еще один рыбак, который увидел, как по реке плывет перевернувшаяся лодка. Он бросился на помощь. Одного из плывущих мужчин он успел спасти, второго - нет».

Сотрудники полиции призывают кировчан быть более бдительными при отдыхе у водоемов. Не стоит злоупотреблять спиртными напитками и купаться в необорудованных местах.

ИСТОЧНИК KP.RU